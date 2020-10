Verguisde Anouar Kali zit na anderhalf jaar weer bij wedstrijdselectie van NAC

Anouar Kali in duel (foto: VI Images). vergroot

Hij werd door het Bredase publiek uitgekotst en mocht de club verlaten. Maar Anouar Kali staat nog steeds onder contract bij NAC en de kans bestaat dat hij dinsdagavond zelfs speelt tegen Cambuur. Mede door alle coronagevallen bij NAC zit hij weer bij de wedstrijdselectie. "Maar ik heb er ook hard voor gewerkt", zo zegt de middenvelder.

Het was voor een groot deel toch wel zijn eigen schuld, zo beseft Anoaur Kali zich. Hij kwam in de zomer van 2019 inderdaad iets te dik terug van vakantie en de keuze om verhuurd te worden aan het Belgische Royal Excelsior Virton was een ongelukkige. Maar de middenvelder is terug bij NAC en heeft zijn rug gerecht. Door trainer Maurice Steijn kon hij met een schone lei beginnen en Kali doet nu zijn stinkende best.

"Ik heb niet de makkelijkste periode uit mijn carrière achter de rug", zegt Anouar Kali. "Het was een frustrerende tijd die ik mezelf kwalijk neem. Ik kwam inderdaad te zwaar terug van een paar weken vakantie. Slechts een paar kilo, echt geen tien of zo, maar dat hoort niet als topsporter. Ik dacht dat ik die er wel binnen twee weken af zou trainen, maar dat is geen excuus."

"Ik snap de kritiek, maar ik heb toch niemand vermoord of zo."

Het boterde steeds minder goed tussen club en speler en Kali werd uiteindelijk nipt voor de transferdeadline verhuurd aan Royal Excelsior Virton. Een avontuur dat compleet mislukte. "Ik had de voorbereiding gemist en kwam daar terecht toen de competitie al zes wedstrijden bezig was. Dat was een verkeerde keuze", zo blikt hij terug.

Kali kwam terug naar Breda waar hij nog een doorlopend contract had voor een jaar. De club wilde van hem af, maar raakte de grootverdiener - net als een jaar eerder - niet kwijt. Kali was ook weer eens geblesseerd. Intussen was de middenvelder al een tijdje door veel supporters van NAC tot persona non grata verklaard. Ze waren de blessuregevoelige speler flink beu. Hij kreeg het opnieuw - vooral online - nogal te verduren.

"Ik begrijp dat", zegt Anouar Kali nu. "Want ik krijg goed betaald om hier te voetballen. De supporters betalen voor hun seizoenkaarten en betalen dus ook mee aan mijn salaris. Toch heb ik niet het idee dat ik nog iets moet goedmaken, want ik heb al een keer sorry gezegd. Ik heb toch niemand vermoord of zo. Ik moet mezelf nu wel op een goede manier laten zien en NAC helpen waar dat nodig is."

"Met mijn ervaring moet ik in deze lastige tijd de groep bij elkaar houden."

Het lijkt er op dat die tijd gekomen is. Kali speelde op 15 mei 2019 zijn laatste officiële duel voor NAC en is nu voor het eerst weer toegevoegd aan de wedstrijdselectie van NAC. "Ik ben er blij mee en het is een enorme kans voor mij. Ik heb er hard voor gewerkt, word steeds fitter en mis alleen nog wedstrijdritme. Met mijn ervaring moet ik in deze lastige tijde de groep bij elkaar houden. En dat doe ik ook", stelt Kali.

Normaal gesproken heeft de middenvelder veel concurrentie op het middenveld, maar mede door de coronagevallen in de Bredase selectie is Kali weer in beeld. Maar het is volgens coach Maurice Steijn ook een beloning voor zijn geleverde arbeid en inzet. "We missen vijf tot zes basisspelers", zo zegt die over het duel dinsdag tegen Cambuur. "Het ligt aan de uitslag van de coronatesten in de spelersgroep of Kali in actie komt."

