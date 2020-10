Veel vallende sterren de komende dagen: ‘Keer extra omhoog kijken als je de hond uitlaat’

Een vallende ster. (Archieffoto: Erwin Kooij) vergroot

De meteorenzwerm Orioniden trekt vanaf maandagavond over onze provincie. De vallende sterren bereiken op woensdagavond rond tien uur een maximum, dan is er kans op wel 30 tot 40 vallende sterren per uur. Of je er ook echt zoveel gaat zien is echter onzeker volgens Weerplaza. “Er wordt helaas veel bewolking verwacht.”

Rebecca Seunis Geschreven door

Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza legt uit: “Orioniden is bijzonder omdat er over het algemeen meer vallende sterren te zien zijn dan bij andere zwermen. Het voordeel is ook dat de maan niet stoort. Maar helaas wordt er veel bewolking verwacht en dan zie je ze bijna niet.”

“Als je vanavond de hond uitlaat en je ziet dat het toch even helder is, blijf dan wat langer naar boven kijken want dan heb je kans dat je een vallende ster ziet.”

Waar je in Brabant woont, maakt geen verschil. “Al heb je wel meer kans om vallende sterren te zien op heel donkere plekken met minder vals licht, dus buiten de steden.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.