Adrie van der Poel nuchter ondanks succes van Mathieu: 'Hij moet het gewoon leuk hebben op de fiets'

Adrie van der Poel heeft maandag al zijn afspraken die gepland stonden afgezegd. De vader van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Mathieu van der Poel, heeft een drukke dag na het succes van zijn zoon. "Verschillende televisiezenders willen horen wat ik ervan vind, en dat is helemaal prima."

Maandagochtend werd Van der Poel senior wakker met nog wat felicitaties aan zijn adres. Het laat zien dat de prestatie van zoon Mathieu niet alledaags is geweest en dat besef is er bij Adrie ook zeker. "We hebben er gisteren nog eentje op gedronken", zegt hij. "Na zijn overwinning ontplofte m'n telefoon wel en dat ging nog wel even door tot laat in de avond. Vandaag is het al weer wat rustiger wat dat betreft."

Ondanks het grote succes zit Adrie er een dag later rustig bij. "Het besef is er al wel zeker. Maar het zijn wel dingen die je ook al meegemaakt hebt." Daarmee doelt hij onder meer op zijn winst in de Ronde van Vlaanderen, 34 jaar geleden. "Het is en blijft speciaal, dat is een ding wat zeker is. Maar de verwerking gaat wel wat sneller."

Waar Mathieu eerder onder meer ook al de Amstel Gold Race won en nu dus ook de Ronde van Vlaanderen, wordt de vergelijking tussen vader en zoon steeds meer gemaakt. "Ons palmares vergelijken gaat gewoon niet. Ik reed tegen andere tegenstanders, ander niveau, andere tijd. Daar houden we ons ook niet mee bezig. Mathieu moet het gewoon leuk hebben op de fiets, dat is en blijft het belangrijkste."

Tour de France

Volgens Adrie kan zijn zoon nog wel zijn grenzen verleggen door in een grote ronde te gaan rijden als de Tour de France. "Zo kun je vooral beter worden. Kijken of hij etappes kan gaan winnen. Bij de Tour komt er 'iets' bij, kun en moet je op beslissende momenten echt laten zien wie je bent."

"Dat moeten we gaan zien, maar ik weet of hij dat kan. Het is bekend dat hij volgend jaar naar de Olympische Spelen wil, maar we gaan kijken of het in de agenda past om ook de Tour te gaan rijden", sluit hij af.

