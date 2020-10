Helmond Sport in slotfase onderuit tegen De Graafschap

Lance Duijvenstijn (midden, Helmond Sport) viert zijn doelpunt tegen De Graafschap (Foto: Orange Pictures). vergroot

Helmond Sport is er tegen De Graafschap niet in geslaagd om de drie punten in eigen huis te houden. De bezoekers uit Doetinchem wonnen de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie met 1-2. De winnende treffer viel in de slotfase van de wedstrijd.

De Graafschap begon sterk aan de wedstrijd. Al na drie minuten zette Toine van Huizen de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Lang plezier had De Graafschap niet van de voorsprong. Na een kwartier kwam Helmond Sport op gelijke hoogte. Lance Duijvensteijn haalde uit een draaibeweging doeltreffend uit, 1-1. Duijvesteijn kwam in de eerste helft nog oog in oog te staan met De Graafschap-doelman Rody de Boer. De middenvelder schoot echter tegen de keeper.

Veelbelovend

Het begin van de tweede helft was veelbelovend. Het spel golfde heen en weer en voor beide doelen ontstonden kansen. In die fase hield Helmond Sport-keeper Stijn van Gassel met een paar goede reddingen zijn ploeg op de been. Eén keer kreeg hij de hulp van de paal. Aan de andere kant schoot ook Arno van Keilegom tegen de paal.

Daarna zakt de wedstrijd wat in. Tien minuten voor tijd kwam De Graafschap toch nog op voorsprong als Johnathan Opoku de bal eenvoudig kan binnen schieten.

