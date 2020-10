Bianca krijgt behandeling niet vergoed: 'Juiste type kanker, maar op de verkeerde plek'

Bianca van Herwaarden met haar kinderen vergroot

“Ben je gek”, zei Bianca van Herwaarden (47) uit Waalwijk tegen haar dokter toen ze te horen kreeg dat ze nog maar een klein half jaar te leven zou hebben. Een behandeling voor haar kanker zou volgens de arts niet meer mogelijk zijn. "Er is altijd een weg”, zegt de Waalwijks zelfverzekerd, nu 21 maanden verder. Maar de volgende teleurstelling in de lange strijd staat voor de deur: de behandeling die ze nu nodig heeft wordt niet vergoed.

“Het juiste type kanker, maar op de verkeerde plek in het lichaam.” Kort door de bocht is dit volgens Bianca de reden waarom ze geen immunotherapie vergoed krijgt. “De behandeling wordt bij longkanker vaak wel vergoed, maar wordt het niet gedekt bij mijn slokdarmkanker. Terwijl het effect hetzelfde zou moeten zijn.”

De relatief nieuwe behandeling zou het einde van chemotherapie voor de Waalwijkse moeten betekenen en een extra tien tot vijftien jaar leven moeten opleveren. “Dan kan ik mijn kinderen zien opgroeien en heb ik zelfs nog op genezing.” Via een crowdfundactie haalt haar familie geld binnen voor de eerste vier behandeling. “En daarmee willen we ook de verzekeraars overtuigen om dit voortaan te vergoeden. "

"Als ik naar mijn behandelende arts had geluisterd, was ik er nu niet meer geweest."

De strijdbare Bianca heeft een lange weg achter de rug met de ziekte. Die begon met een slechtnieuwsgesprek in het ziekenhuis 21 maanden geleden. “Als ik toen naar mijn behandelende arts had geluisterd, was ik er nu niet meer geweest”, blikt Bianca terug in een gesprek met Omroep Brabant. Haar stem is hoorbaar schor van een operatie aan haar hals.

Een kleine twee jaar geleden vertelde haar arts kort na het ontdekken van kanker in de slokdarm dat het snel voorbij zou zijn. Daar is de Waalwijkse, die zelf jarenlang in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkte, nog altijd boos over. “’Het zit overal’, zei de dokter. Ik eiste een vervolgonderzoek. Daaruit bleek dat alle andere organen en botten kankervrij waren.”

De moeder van drie kinderen bewees het ongelijk van haar arts doordat ze nog steeds in leven is. Maar daar heeft de Waalwijkse een loodzware tocht voor achter de rug. Met slopende chemokuren, bestralingen en een acht uur durende operatie. Hierdoor heeft ze zelfs weer hoop op genezing.

"Ik vergelijk het altijd met een atoombom die alles vernietigt."

De slokdarmkanker van Bianca is echter nog altijd niet weg en wordt nog steeds bestreden met chemicaliën. En dat is een uitputtend proces dat niet oneindig door kan gaan, weet ze. “Ik vergelijk het altijd met een atoombom die alles vernietigt. Naast de vervelende uiterlijke kenmerken, zoals het verliezen van haar, doet het veel schade aan je organen.”

De immunotherapie moet ervoor zorgen dat het immuunsysteem kanker beter herkent. Anders dan bij chemokuren worden geen andere cellen buiten de kanker gedood. “Het wordt in Nederland nog maar weinig voorgesteld als optie, terwijl ze in België en Duitsland al veel verder zijn.”

Bianca hoopt in eerste instantie dat haar eigen toekomstbeeld wordt verbeterd met de behandelingen. “Maar ik wil ook bewijzen dat dit een oplossing is voor lotgenoten. Ik leef nog omdat ik een achtergrond heb in de medische zorg en ik wist dat ik kans maakte. Een ander had zich wellicht neergelegd bij zo’n eerste doktersadvies. Dat moet in de toekomst anders."

