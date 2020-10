Kleine autohandelaar ziet drie wagens in vlammen opgaan: 5000 euro beloning voor gouden tip

Rutger Treure kon zaterdagavond nog net op tijd in zijn auto stappen om die uit de vlammenzee te rijden. Maar drie andere auto's van de beginnende handelaar gingen in vlammen op. Nu looft de man uit Wijk en Aalburg 5000 euro uit voor de tip die naar de brandstichter leidt.

Wie het op zijn auto's op het braakliggende terrein aan de Korvertweg gemunt zou kunnen hebben, is voor Treure nog een raadsel. "Vijanden heb ik niet. Wellicht is het uit de hand gelopen kattenkwaad."

De klap voor de ondernemer die net met zijn autohandeltje is begonnen, is groot. Treure is niet verzekerd voor de schade, die zo'n 18.000 euro bedraagt. Hij hoopt de dader te kunnen vinden om het geld persoonlijk te verhalen. "Mocht iemand iets gezien hebben die avond, meld het dan. Wellicht heeft de dader opgeschept over zijn daad en weten mensen in het dorp wie het gedaan heeft. Ik wil het graag weten."