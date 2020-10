Kasteel van Sinterklaas voor het eerst in jaren niet uitverkocht

De slaapkamer van Sinterklaas (foto: Kevin Cordewener) vergroot

Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond is normaal gesproken binnen vijf minuten uitverkocht. Maar midden in de coronacrisis is alles anders. De poorten van het betoverende kasteel gaan dit jaar alleen open voor schoolklassen uit de onderbouw. Tijdens de inmiddels gesloten inschrijftermijn werden zo'n 5500 kaartjes verkocht, terwijl er ruimte was voor het dubbele aantal. "Sommige scholen zijn toch huiverig in deze tijd."

Zo'n honderd scholen, tegenover 130 in een 'normaal' jaar, besloten wel naar het Helmondse verblijf van de Sint te komen. Ruim 230 groepen 1, 2, 3 en 4 van in totaal ongeveer 100 scholen werden opgegeven, inclusief begeleiders dus goed voor zo'n 5500 mensen.

Ondanks de coronamaatregelen was de beschikbare capaciteit een stuk groter. Niki de Greef van de organisatie vertelt: "Op sommige scholen is het beleid dat buitenschoolse activiteiten niet doorgaan. Of scholen zeggen toch: we durven het niet aan."

"Er kan al zoveel niet, we willen dit de kinderen niet ook nog afnemen."

Gezinnen met kinderen zijn dit jaar niet welkom, alleen scholen konden tijdens de inschrijftermijn reserveren. En dat is niet de enige verandering, want ook pieten moeten zich keurig houden aan de anderhalvemeter-maatregel. "Zes pieten in een kamer, dat gaat dit jaar niet. Normaal lopen er zo'n veertig rond per dag, nu ongeveer 25. De rondleiding is ook korter, er zijn minder kamers en we gebruiken maar één verdieping in plaats van twee."

Niki vertelt dat de wil er zeer zeker is om er ook dit jaar iets heel moois van te maken. "Er kan al zoveel niet, we willen dit de kinderen niet ook nog afnemen." De insteek tijdens de organisatie is dan ook: wat kan er wél?

"Alles draait om de beleving. En die gaat ook dit jaar gewoon hetzelfde zijn."

Maar dat neemt niet weg dat de weken voor Sinterklaas erg spannend worden, niet alleen voor kinderen. "We volgen de ontwikkelingen rondom corona met samengeknepen billen. Stel dat op een volgende persconferentie wordt gezegd dat de scholen toch dicht moeten? Dat denk ik niet hoor, maar stel... Of dat de scholen zelf toch niet durven komen."

Voorlopig gaat de organisatie van het positieve uit en is ze ervan overtuigd dat de kinderen iets heel moois gaan meemaken. "Zij vinden het sowieso prachtig, zo'n huis vol pakjes, alle pracht en praal. En als ze op het einde van de rondleiding de slaapkamer van Sinterklaas binnenkomen, denken ze ook dit jaar weer: woooowww!"

Corona of niet, Niki is ervan overtuigd dat de bezoekers ook in 2020 met een 'big smile' het kasteel verlaten. "Alles draait om de beleving. En die wordt ook dit jaar gewoon hetzelfde."

