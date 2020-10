Balletjespistool gebruikt om huis in Tilburg mee te beschieten

De politie deed onderzoek bij het beschoten huis (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Het beschoten huis aan de Kinderdijkstraat in Tilburg, is hoogstwaarschijnlijk onder vuur genomen met een balletjespistool. Dat meldt de politie. Eerder was al duidelijk dat de tien inslagen in een raam van het huis niet door een vuurwapen waren veroorzaakt.

Het huis werd zaterdagnacht rond halfeen beschoten. "In een raam aan de voorkant van het huis zijn zeker tien inslagen te zien", liet een buurvrouw weten.

Ongedeerd

Na de beschieting appte ze met de bewoonster van het huis.. "Ze hebben gelukkig niets. Ze hebben geluk dat ze niet voor in de keuken zaten."

De politie gaf al snel aan dat er niet met een vuurwapen was geschoten en voegde daar later aan toe dat dus vermoedelijk een balletjespistool gebruikt is.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.