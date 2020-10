Piloten Ryanair krijgen vergoeding tot 50.000 euro nadat ze zelf ontslag namen

Archieffoto. vergroot

Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet zes piloten, die vanaf de basis in Eindhoven vlogen, een vergoeding betalen van enkele duizenden euro's tot meer dan 50.000 euro. Het is volgens de rechter aan Ryanair te wijten dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. De piloten hebben daarom recht op een zogenoemde transitievergoeding, de wettelijke ontslagvergoeding. Omdat de piloten zelf ontslag hebben genomen, krijgen ze geen schadevergoeding.

Dit bepaalde de rechtbank in Den Bosch dinsdagmorgen. Eerder was al duidelijk geworden dat de piloten recht hadden op een ontslagvergoeding. Maar de hoogte van het bedrag moest nog worden vastgesteld. Dat gebeurde dus dinsdag.

Achtergrond conflict

In augustus 2018 dreigde de luchtvaartmaatschappij met sluiting van de basis in Eindhoven, als de stakingsacties van 2018 zouden doorgaan. Intern had de maatschappij al besloten dat het de basis zou sluiten, naar eigen zeggen om bedrijfseconomische redenen. Vervolgens wilde Ryanair de piloten, waar het in deze zaak om gaat, zonder hun instemming overplaatsen naar andere bases in Europa. De piloten spanden een kort geding aan tegen hun werkgever om dat te voorkomen.

De rechter bepaalde toen dat Ryanair de piloten niet zomaar mag overplaatsen. Maar vervolgens stelde Ryanair de piloten voor de keus: overplaatsing of ontslag. Iets wat de luchtvaartmaatschappij niet zomaar had mogen doen, oordeelde het hof eerder.

Andere baan

De piloten hebben inmiddels een baan bij een andere werkgever gevonden. Omdat ze hier een lager inkomen of minder promotiemogelijkheden hebben, vroegen ze ook om een schadevergoeding. Hierin ging de rechter niet mee omdat de piloten zelf ontslag hebben genomen.

In juli bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dat Ryanair acht andere piloten, die ook vanaf Eindhoven vlogen, een schadevergoeding moest betalen van 100.000 tot 175.000 euro.

