Onzekerheid troef bij Brabantse Dakar-deelnemers: 'Monteurs willen wachten op een vaccin'

Door de coronacrisis haakt trucker Janus van Kasteren van Team de Rooy af. vergroot

Het zijn onzekere tijden voor de Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally. Volgens de organisatie gaat het evenement in januari in Saoedi-Arabië gewoon door, maar er blijven ook twijfels. Daarnaast valt het voor de deelnemers niet altijd mee om alles georganiseerd te krijgen.

Ronald Strater Geschreven door

Auto's worden getest, trucks gebouwd en monteurs geronseld. Veel Brabantse teams staan al bijna in de startblokken om in januari naar Saoedi-Arabë af te reizen voor de Dakar Rally. Maar in hun achterhoofd weten ze dat het feest best eens niet door kan gaan. De coronacrisis zorgt op verschillende manieren voor onzekerheid.

Hoewel de voorbereidingen in volle gang zijn, wachten sommige teams tot het laatste moment met inschrijven. Zoals de broers Jan en Ben van de Laar uit Best, die meedoen bij de vrachtwagens.

"Wij zijn bezig met het bouwen van een nieuwe truck", zegt Ben van de Laar. "Maar we balanceren wel op een dun lijntje. Door de coronacrisis moeten we lang wachten op sommige onderdelen en het is de vraag of alles op tijd klaar komt. Zo moet bijvoorbeeld het motorblok nog komen. Dat is wel essentieel ja, want anders hebben we een Fred Flintstone-wagen. We werken er hard aan, maar het is allemaal onzeker."

Jan en Ben van de Laar met hun truck in het Midden-Oosten. vergroot

Onzeker blijft ook of de Dakar Rally wel doorgaat. En hoe die dan precies georganiseerd wordt qua veiligheid. Niemand weet natuurlijk hoe en waar het coronavirus zich blijft manifesteren.

"Er wordt gesproken om als Nederlandse deelnemers in één vliegtuig naar Saoedi-Arabië te gaan", zegt Henk van Leuven, manager van het afgeslankte Team De Rooy uit Son. "En er komen maar twee verschillende bivaks en die zullen dan een bubbel zijn waar iedereen regelmatig wordt getest. Maar de echte details hebben we nog niet gekregen."

Autocoureur Erik van Loon denkt dat het allemaal wel goed komt. "Vorige week kregen we nog een mailtje van de organisatie dat alles gewoon doorgaat", zo laat hij weten. "Als het onveilig is, laat de organisatie het echt niet gebeuren. En wij ook niet, we maken echt wel een goede afweging. Er is niet veel aan de hand in Saoedi-Arabië, maar mocht dat veranderen, dan gaan we niet."

Het bivak afgelopen januari in Riyad in Saoedi-Arabië. vergroot

Maar naast de gezondheidsrisico's zijn er ook wat andere beren op de weg. Monteurs twijfelen om mee te gaan. "De meeste monteurs werken ergens anders in loondienst en moeten vakantie opnemen", vertelt Ben van de Laar. "Als die bij thuiskomst eventueel in quarantaine moeten, kost ze dat nog eens tien dagen. Dat willen ze natuurlijk niet. En er zijn er ook monteurs die willen wachten op een vaccin."

In Saoedi-Arabië loopt er alleen af en toe een herder met wat schapen voorbij.

Behalve de mannen van Van de Laar heeft ook Team De Rooy zich nog niet ingeschreven. Nadat in juni duidelijk werd dat kopman Gerard de Rooij vanwege de crisis niet zou starten, werden drie rallytrucks verkocht. Voor de twee overgebleven vrachtwagens circuleren al een tijdje de namen van drie coureurs: Ton van Genugten, Janus van Kasteren en de Argentijn Federico Villagra. Die laatste is overigens net uit het ziekenhuis na een coronabesmetting. Ook hier dus nog volop onzekerheid.

En die onzekerheid is voor Janus van Kasteren een reden om af te haken. "Ik sla dit jaar over", zo laat de trucker uit Veldhoven weten. "Door corona duurt het duurt gewoon allemaal te lang. Ik moet me wel kunnen voorbereiden, want fitheid is wel belangrijk voor zo'n klus."

De kans dat ik me daar te pletter rijd, is tijdens de Dakar Rally groter dan dat ik er corona oploop.

De wereld staat in brand, en daar kan je van alles van vinden, maar de Brabantse Dakardeelnemers staan weer te popelen om deel te nemen aan de zwaarste rally ter wereld. Ze maken zich niet zo druk.

"De kans dat ik me daar te pletter rijdt op mijn motor is denk ik groter dan dat ik in Saoedi-Arabië corona oploop", zegt motorcoureur Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel. "Ik heb laatst een rally in Polen gereden en dat ging allemaal prima en veilig. De organisatie van de Dakar Rally is trouwens dezelfde als die van de Tour de France en dat is ook allemaal goed gegaan. In Frankrijk stonden veel mensen langs de kant om de wielrenners te zien. Nou, in Saoedi-Arabië loopt er alleen af en toe een herder met wat schapen voorbij."

Paul Spierings tijdens de Dakar Rally in 2019. (Foto: Rally Maniacs) vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.