De Vuelta start vandaag, maar niet in Brabant

In het Spaanse Arrate gaat dinsdag de Vuelta van start. De Ronde van Spanje die eigenlijk door Brabant zou komen. Door corona werd er eerder dit jaar een streep gezet door het evenement dat Den Bosch en Breda aan zou doen. Of de Vuelta in 2022 alsnog naar Brabant komt is nog niet zeker.

De betrokken overheden zoals de provincies Brabant en Utrecht en de gemeentes Den Bosch, Breda en Utrecht zijn op dit moment met elkaar in gesprek over een tweede kans voor de Vuelta in Brabant.

Daarbij gaat het vooral om geld. De provincie Brabant heeft al 108.000 euro beschikbaar gesteld. De afzonderlijke gemeentes moeten nog een besluit nemen over een financiële bijdrage. Naar verluidt is er door de Brabantse partijen 2,2 miljoen euro op tafel gelegd voor de start van dit jaar (die niet doorging).

De Ronde van Spanje stond oorspronkelijk voor augustus op het programma. De start zou in Utrecht zijn geweest. Op de tweede dag was de start in Den Bosch gepland en de derde dag was een etappe van Breda naar Breda door West-Brabant.

De organisatie van de Vuelta liet eerder al weten positief te staan tegenover een herkansing in 2022.

