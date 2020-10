Man misbruikte drie kinderen en maakte kinderporno: twee jaar de cel in

Foto: ANP vergroot

Een 51-jarige man uit Eindhoven moet de cel in omdat hij drie kinderen seksueel heeft misbruikt. Ook is hij veroordeeld voor het maken en bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch legde hem dinsdag twee jaar gevangenisstraf op plus één voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen psychische problemen.

Joris van Duin Geschreven door

De man maakte tussen 1996 en 2000 zijn eerste slachtoffer. Hij pleegde volgens de rechtbank meermaals ontucht met een meisje vanaf toen ze negen jaar oud was. De man betastte haar tussen de twintig en dertig keer.

Datzelfde deed hij enkele maanden in 2015 met een destijds 12-jarig meisje. In 2016 en 2017 pleegde de Eindhovenaar ontucht met een jongen, die 13 was toen dat voor het eerst gebeurde. Het kind kwam bij hem thuis douchen, waarvan foto's en filmpjes werden gemaakt.

Ouders recent gescheiden

Volgens de rechtbank ging de man telkens hetzelfde te werk. Zo kampten de kinderen met psychische problemen en waren hun ouders recent gescheiden toen het misbruik plaatsvond. De verdachte had een vriendschap gesloten met hun moeders.

Op deze manier kwam hij in contact met de kinderen. Hij paste op of sloot vriendschap met die kinderen, zo vertelde hij. De rechtbank rekent het de 51-jarige man zwaar aan dat hij een wig heeft gedreven tussen de moeders en hun kinderen, in een voor hen zeer moeilijke tijd.

Autismestoornis

De Eindhovenaar is verminderd toerekeningsvatbaar door een autismestoornis. Omdat de kans op herhaling groot is, koppelt de rechtbank aan de voorwaardelijke celstraf een aantal bijzondere voorwaarden met een proeftijd van drie jaar:

Hij moet zich laten opnemen in een zorginstelling en meewerken aan een behandeling.

Hij mag drie jaar lang geen contact zoeken met de slachtoffers.

Hij moet hen een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 10.000 euro.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.