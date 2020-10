Door reclamezuil langs de A58 heeft de overbuurman geen nachtlampje meer nodig

Eugène Rokx heeft last van de reclamezuil. vergroot

De familie Rokx uit Rucphen heeft geen nachtlampje meer nodig in de slaapkamer, want sinds kort zorgt een enorme reclamezuil langs de A58 voor voldoende licht. Ongewenst, dat wel. Eugène Rokx was dan ook verrast toen het scherm bij Breda International Airport (in de volksmond Seppe) begin deze maand werd aangezet. "Wij zijn niet geïnformeerd over de bouwplannen."

De grond waarop de mast staat, hoort bij de gemeente Halderberge. Zelf woont Eugène Rokx net aan de overkant van de snelweg A58 en dat is gemeente Rucphen. Daardoor heeft hij de aankondiging van de bouw van de reclamezuil in het huis-aan-huisblad De Haldebergse Bode nooit ontvangen.

"Ik hoop dat we er samen uit komen."

Automobilisten die 's avond tussen Roosendaal en Breda rijden kan het niet ontgaan. In beide richtingen tonen twee enorme schermen wisselende reclames. Vooral een knalgele advertentie voor autobanden verlicht de verre omtrek. En die felle kleuren worden ook geprojecteerd op de slaapkamermuur.

Eugène laat zien hoe de zuil zijn slaapkamer permanent verlicht:

Eugène Rokx wil een gesprek met de gemeente Halderberge en het vliegveld. "Ik hoop dat we er samen uit komen. Ik werk ook wel eens samen met Breda International Airport, dus het zou jammer zijn als dit niet wordt opgelost", aldus Rokx.

De gemeente Halderberge is op de hoogte van de klachten, ook van een andere inwoner van buurgemeente Rucphen. "Wij zijn al in contact met deze inwoners. We hebben hen aangegeven dat in de eerste week van het gebruik van de mast de lichtsterkte nog te fel was", schrijft de gemeente in een reactie. De lichtsterkte zou inmiddels zijn verlaagd.

De mast staat op grond van het vliegveld, dat ook een deel van de opbrengsten van de reclameverkoop ontvangt. De gemeente Halderberge heeft Breda International Airport nu opgeroepen om met de klagende bewoners in gesprek te gaan.

