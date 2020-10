Gebroken rug betekent einde van het crossseizoen voor Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff in betere tijden. vergroot

Het seizoen van motorcrosser Glenn Coldenhoff is voorbij door een zware blessure. De motorcrosser blijkt zondag in België twee ruggenwervels te hebben gebroken. Eerder zette Jeffrey Herlings een punt achter het seizoen door breukjes in zijn nek.

Op Instagram is Coldenhoff nuchter over het voortijdige einde van zijn seizoen in de MXGP: “Een kleine fout, met grote gevolgen." De motocrosser verloor na de val ook het gevoel in zijn armen, maar dat kwam na enkele minuten 'gelukkig weer terug'.

"Helaas is het seizoen voorbij. Ik voelde me sterker dan ooit, maar ik heb het eerder meegemaakt. Ik weet wat nodig is om terug te komen en daar ga ik hard voor werken. Ik heb het geloof dat ik weer terugkom op het hoogste niveau. Nu ga ik me concentreren op mijn herstel en kan niet wachten om weer achter het starthek te staan."

In augustus won Coldenhoff de Grand Prix van Estland.

