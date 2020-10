5 redenen waarom PSV moet oppassen voor 'reuzendoder' Granada CF

Granada CF won afgelopen weekend van Sevilla (foto: OrangePictures). vergroot

Voor PSV begint donderdag de groepsfase van de Europa League met een duel tegen Granada CF. De Spanjaarden debuteren in Europees verband, maar dat betekent niet direct een gemakkelijke avond voor PSV. “In Spanje wordt Granada zo ongeveer als reuzendoder gezien.”

Niet iedereen zal Granada CF direct op het netvlies hebben staan. De club uit de gelijknamige stad is nog nooit in de historie een grootmacht geweest. De beste prestaties uit de Primera División (hoogste Spaanse voetbalafdeling) dateren uit de jaren 1972 en 1974, waarin Granada als zesde wist te eindigen. Afgelopen seizoen kwam de ploeg ze akelig dicht in de buurt van die beste prestatie, maar de zevende plek bleek uiteindelijk het eindstation.

“Maar na tien speelrondes stonden ze vorig jaar nog bovenaan in La Liga. Dat geeft wel aan dat ze wat kunnen”, stelt voetbalcommentator Sierd de Vos uit Veldhoven, die al zijn hele leven het Spaanse voetbal op de voet volgt. “Ze hebben fysiek sterke jongens, vooral achterin. Ze willen daarom ook graag in de duels komen en van daaruit op de counter toeslaan.” Via maar liefst drie voorrondes wist Granada zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor de Europa League.

Sierd de Vos geeft vijf redenen waarom PSV op zijn hoede moet zijn voor de Spanjaarden:

1. Granada is een reuzendoder

In Spanje wordt Granada, dat in 2019 promoveerde naar de hoogste divisie, gezien als een reuzendoder. “Afgelopen weekend wonnen ze nog van Sevilla, de winnaar van de Europa League. En daar was niets op af te dingen. Vorig seizoen wonnen ze bijvoorbeeld ook van FC Barcelona.”

2. Niet meegaan in het fysieke spel van Granada

Volgens De Vos zou PSV voetballend gezien sterker moeten zijn. “Maar ze moeten absoluut niet meegaan in het fysieke spel van Granada. Dat willen ze juist. Maar dan ga je het niet winnen. PSV kan een voorbeeld nemen aan de wedstrijd van een paar weken geleden tegen Atletico Madrid.” De Madrilenen wonnen dat duel met maar liefst 6-1. “Ze speelden snel, aanvallend combinatievoetbal en tikten Granada helemaal van de mat. Ze kwamen niet in de duels en konden zo ruim winnen.”

3. Sterk centraal duo achterin

Granada beschikt volgens De Vos over een sterk centraal duo achterin. “Ze zijn niet bijster snel, maar fysiek heel sterk en ook verdedigend goed."

4. Pas op voor middenvelder Luis Mina

"Op het middenveld loopt een jongen rond, Luis Mina, en dat is een van de gevaarlijkste spelers. Zijn gelijknamige vader speelde voor FC Barcelona en Real Madrid en is een grootheid in Spanje. Zoon Mina is snel en kan de aanvallers op de counter met één of twee passes alleen voor de keeper zetten. Daar moet PSV voor uitkijken”, aldus de voetbalcommentator van Ziggo Sport.

5. Slimme spits Roberto Soldado

In de spits loopt bij Granada een voormalig Spaans-international rond: Roberto Soldado (35). “Hij staat nog altijd in de basis en is ontzettend belangrijk voor Granada. Hij is de laatste jaren een heel slimme spits geworden, die veel overzicht behoudt en zijn medespelers in staat stelt om te scoren. Hij is nu zelfs meer de man van de assist, maar zorgt nog steeds voor heel veel dreiging. Maar ik heb vernomen dat hij geveld is door het coronavirus en dus in Spanje zal achterblijven. Daar boft PSV wel mee."

