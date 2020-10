Rik redde dankzij een AED het leven van een Italiaan op Station Eindhoven Centraal

NS en ProRail gaan volgend jaar in samenwerking met de Hartstichting op alle treinstations een AED plaatsen. Dat zo'n hartschokapparaat een mensenleven kan redden, bewees NS-medewerker Rik Sengers. Toen hij ruim twee weken geleden op station Eindhoven Centraal een Italiaanse man zag liggen op perron 5 twijfelde hij geen moment.

De kans om een hartstilstand te overleven is het grootst als er binnen zes minuten een reanimatie met een AED begint. Dat is nog niet in heel Nederland mogelijk. Daarom is NS-woordvoerder Arno Leblanc blij dat er op elk station zo'n apparaat komt te hangen. "Op de grotere stations hangt er op dit moment al minimaal één AED binnen de poortjes. Die worden vernieuwd en er komt er ook minimaal eentje buiten de poortjes te hangen."