Anke van Extel-Van Katwijk wordt nieuwe burgemeester van gemeente Asten

Anke van Extel-Van Katwijk wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Asten. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsvergadering.

Van Extel-Van Katwijk (42) is nu nog wethouder in de gemeente Gemert-Bakel. "Zij is aanstekelijk in haar energie. Zij overtuigt met haar natuurlijke wijze van communiceren die uitstekend aansluit bij de resultaten van de inwonersenquête", zo stelt de gemeenteraad in een toelichting op de voordracht. Ruim zeshonderd inwoners van de gemeente hadden in een enquête meegedacht over de profielschets.