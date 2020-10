Vader dealt drugs vanuit zijn auto met kind (1) op de achterbank

Foto: JernejFurman-1/Flickr. vergroot

Een vader van 26 is dinsdag in Tilburg opgepakt nadat agenten hem vanuit zijn auto drugs zagen verkopen. Dit terwijl zijn kind van één bij hem op de achterbank zat. Surveillerende agenten betrapten de man terwijl hij in zijn auto drugs verkocht aan een 46-jarige Tilburger, zo laat de politie woensdag weten. Dit gebeurde aan de Leonard van Vechelstraat in de stad.

Sandra Kagie Geschreven door

De 46-jarige koper verklaarde volgens de politie dat hij drugs van de Tilburger had gekocht. Hij overhandigde ook een aantal zakjes met vermoedelijk cocaïne aan de politie.

De man van 26 werd vervolgens aangehouden op verdenking van de handel in drugs. Zijn auto werd in beslag genomen. Op het politiebureau bleek de man nog enkele zakjes met vermoedelijk cocaïne op zak te hebben. Ook namen agenten rond de driehonderd euro aan contant geld van hem in beslag.

Bekende van politie

Voor het kind van één dat dus bij de drugsdeal aanwezig was, is een zorgmelding gedaan. De vader is een bekende van de politie. Twee weken geleden werd hij volgens een woordvoerder van de politie ook al aangehouden voor het dealen in drugs.

En ook dat was volgens hem niet de eerste keer dat de man werd aangehouden.

