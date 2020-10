Clubarts TOP Oss snapt niks van foute coronatesten: 'Spelers hadden gewoon op het veld kunnen staan'

TOP OSS (Archieffoto: Kevin Cordewener) vergroot

“Was dit bij PSV gebeurd dan zou het de hele dag nergens anders over gaan.” Dit zegt clubarts Jan van Asseldonk van TOP Oss woensdag over de positieve coronatesten die drie spelers van de club dinsdagavond ten onrechte aan de kant hielden. Nog tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch bleek dat de spelers van TOP Oss helemaal niet positief hadden getest.

Sandra Kagie

“Ik heb de jongens gisteren twee keer moeten teleurstellen”, vertelt de clubarts, die tijdens de eerste golf zelf corona had. “Eerst nadat ik ’s ochtends de positieve testuitslagen kreeg. En vervolgens ’s avonds nóg een keer toen ik ze vertelde dat ze gewoon op het veld hadden kunnen staan in voor ons de wedstrijd van het jaar tegen FC Den Bosch.”

'Ik weet niet wat ik moet zeggen', was volgens de clubarts de reactie van een van de betrokken spelers nadat hij hem de tweede boodschap bracht. “Dan zak ik door de grond. Ik voel op dat moment dezelfde emotie en frustratie”, zegt Van Asseldonk.

Niet duidelijk wat er is misgegaan

Wat er precies is misgegaan met de testresultaten, weet de clubarts nog niet. TOP Oss maakt voor de coronatesten gebruik van het laboratorium dat de voetbalbond KNVB voor de clubs in de arm heeft genomen. Of er sprake is van een fout in de analyse of bijvoorbeeld een menselijke fout bij het verwerken van de testresultaten, kan de clubarts woensdag nog niet zeggen.

"Er is een fout ingeslopen. Dit is ons overkomen. Maar het is een uitzondering, daarvan ben ik overtuigd."

Hij weet ook niet of er sprake is geweest van een heranalyse op basis waarvan de oorspronkelijk positieve testresultaten zijn gecorrigeerd. “Ik wil hierover niet speculeren”, zegt hij. “Maar ik wil wel duidelijkheid en dus heb ik meteen een aantal vragen bij het laboratorium uitgezet.”

De gang van zaken is voor de clubarts van TOP Oss geen reden om nu vraagtekens te zetten bij het totale testbeleid in de voetballerij. “Er is een fout ingeslopen. Dit is ons overkomen. Maar het is een uitzondering, daarvan ben ik overtuigd. En dat moet het ook blijven.”

Contact met andere clubartsen

Reden voor de clubarts om de gang van zaken nu dus tot op de bodem uit te zoeken. Intussen heeft hij over de de gang van zaken ook contact met andere clubartsen en de arts van het Nederlands elftal. Want iedereen wil volgens hem weten wat er is gebeurd. “Dit had immers iedere club kunnen overkomen”, aldus Van Asseldonk.

Wanneer hij duidelijkheid krijgt van het laboratorium over wat er is misgegaan, weet Van Asseldonk niet. Maar hij hoopt eigenlijk al op een antwoord nog voordat donderdag opnieuw alle spelers worden getest. "Want we moeten met zijn allen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

'Wat als...'

TOP Oss won dinsdagavond de wedstrijd van FC Den Bosch (2-0). Was dat niet zo geweest dan had de club volgens de arts ‘geen poot gehad om op te staan richting de KNVB’. “Over het sportieve ga ik als clubarts echter niet. Ik houd me bezig met de gezondheid van de jongens. Maar als supporter had ik in het geval van verlies natuurlijk wel het gevoel gehad van wat als…”

