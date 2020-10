PSV-spelers Cody Gakpo en Pablo Rosario besmet met corona, beiden missen wedstrijd tegen Granada

Pablo Rosario mist het duel met Granada CF (foto: ANP). vergroot

Cody Gakpo en Pablo Rosario doen donderdag niet mee in de thuiswedstrijd van PSV tegen Granada in de Europa League. Bij beide basisspelers is het coronavirus vastgesteld.

Maaike Cnossen & ANP Geschreven door

Ook twee leden uit de staf van PSV en doelman Maxime Delanghe van Jong PSV zijn besmet. Granada is ook niet compleet. Spits Roberto Soldado bleef in Spanje achter vanwege het coronavirus.

PSV miste zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-3) al Jordan Teze en Eran Zahavi, omdat zij bij een testronde in aanloop naar dat duel positief bleken te zijn. De verdediger en aanvaller zijn niet meer in quarantaine en ze hebben de training hervat. Hun inzetbaarheid voor donderdag is echter twijfelachtig, aldus PSV.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.