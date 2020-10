HEMA wordt Brabants, Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname warenhuisketen

Na Hallo Jumbo nu ook Hallo HEMA. De familie van Eerd van Jumbo uit Veghel is bijna eigenaar van winkelketen HEMA. De familie doet dit samen met investeerder Parcom. Beide partijen hebben hierover al een deal gesloten, zo hebben Parcom en de familie van Eerd woensdag naar buiten gebracht.

Er gingen onlangs al geruchten dat alleen de familie Van Eerd en Parcom nog in de race zouden zijn. HEMA-topman Tjeerd Jegen, die onder de nieuwe eigenaren zal aanblijven, heeft het woensdag over een 'belangrijke volgende stap voor HEMA'. Volgens hem kunnen de beoogde kopers voor een 'stabiele operationele basis' zorgen voor de toekomstplannen van de warenhuisketen.

Betrokken bij HEMA-merk De Jumbo-familie en Parcom hebben in de onderhandelingen al aangegeven zich betrokken te voelen bij het HEMA-merk. Ook geloven ze in de veerkracht van het bedrijf.

HEMA, opgericht in 1926, gaat al lang gebukt onder financiële zorgen. Die ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht.

Er zijn meer dan 750 HEMA winkels in negen landen, verdeeld over twee continenten. Met 19.000 werknemers en wekelijks 6 miljoen bezoekers. En naast de stenen winkels is in ieder land ook een webshop.