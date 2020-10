Man (26) uit Breda gepakt voor dodelijke schietpartij in Ridderkerk

Foto: politie.nl vergroot

De politie heeft woensdagochtend vroeg een man van 26 uit Breda aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Ridderkerk. Bij de schietpartij kwam zaterdag een man van 30 uit Oud-Beijerland in Zuid-Holland om het leven. Een man van 32 uit die plaats raakte zwaargewond. Wat de rol van de verdachte uit Breda in de zaak is, wordt nu onderzocht.

De man uit Breda is de derde verdachte in deze zaak. Zaterdag, op de dag van de schietpartij, werden al een man (33) en een vrouw (32) uit Rotterdam aangehouden.

Zaterdagmiddag werd net na drie uur bij een winkelcentrum in Ridderkerk een auto met twee inzittenden beschoten. Agenten troffen de inzittenden zwaargewond aan. Reanimatie mocht in het geval van de 30-jarige man niet meer baten. De 32-jarige bestuurder van de auto werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels buiten levensgevaar, laat de politie weten.

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd dinsdag aandacht besteed aan de zaak.

