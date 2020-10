Vrachtwagenchauffeur (62) mag jaar niet rijden na fataal ongeluk op A50

De rechtbank heeft een 62-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roemenië woensdag veroordeeld tot rijverbod van een jaar. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij veroorzaakte vorig jaar een groot ongeluk op de A50 bij Nistelrode waarbij een 52-jarige man om het leven kwam en meerdere mensen gewond raakten.

Ervaren chauffeur

De rechtbank zegt dat het om een ‘zeer ervaren beroepschauffeur’ ging die in de drukke middagspits extra voorzichtig had moeten zijn omdat zijn vrachtwagen vol staal 24.000 kilo woog. “De vrachtwagen reed op de cruise control een constante snelheid van 89 kilometer per uur. Dat is 9 kilometer per uur harder dan is toegestaan. Dat vinden wij aanmerkelijk tekortschietend rijgedrag”, aldus de rechtbank.