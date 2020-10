Taakstraffen geëist tegen relschoppers die met stenen gooiden tijdens Pegida-demonstratie

Tegen drie anti-Pegidademonstranten zijn woensdag taakstraffen geëist van 180 240 uur en een keer 180 uur taakstraf geëist. De drie zouden op 26 mei 2019 bij een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan Moskee in Eindhoven politieagenten verbaal en fysiek hebben geïntimideerd. Zo gooiden deze tegendemonstranten stenen en vuurwerk naar de politie.

De drie mannen zouden niet alleen geweld hebben gebruikt tegen de politie. Ook zou een van hen anderen hebben opgehitst. Volgens de officier van justitie heeft dat geweld veel impact gehad op sommige agenten. “Zij hebben stenen en vuurwerk naar hun hoofd gekregen. Er is zelfs iemand die een oorbeschadiging heeft opgelopen."

De drie ontkenden alle drie een rol te hebben gespeeld. Verdachte Christopher B. zei dat hij daar ongeveer een kwartier stond, toen hij ineens werd opgepakt. “Ik ben katholiek en was geen onderdeel van de tegendemonstratie. Waarom zou ik geweld tegen de politie gebruiken?”

Het OM acht echter bewezen dat B. een steen naar de politie heeft gegooid. De advocaat van B. zegt dat de eis is gebaseerd op het verhaal van een ooggetuige. “Er waren meerdere jongeren aanwezig met een rode jas. Er is verder geen bewijs op basis van videobeelden. Daarom pleit ik voor vrijspraak.”

‘Ik heb niet gegooid’

Akin K. zou volgens het OM een verkeerspaal naar de politie gegooid hebben. Ook zou hij stenen hebben gegooid, waardoor hij een eis kreeg van 240 uur taakstraf. De advocaat van de verdachte stelt dat op beelden niet te zien is dat hij stenen of een paal naar de politie gooit. Wel is op beelden te zien dat hij een verkeerspaal oppakt en daar mee rondloopt. “Maar ik heb niet gegooid”, stelt K.