Verslagenheid bij broers Houben: coronacrisis was genadeklap voor hun worstenbroodjes

Dit had hun jaar moeten worden, maar de droom van Lucas en Bart Houben uit Eindhoven is uiteengespat. De coronamaatregelen maakten het voor de broers onmogelijk om hun bedrijf nog langer voort te zetten. Deze week vroegen ze voor Houben Worstenbrood faillissement aan. “Er is verslagenheid, maar we konden niet anders.”

Ze hadden de opening van hun nieuwe bakkerij met lunchroom middenin Eindhoven niet op een ongelukkiger moment kunnen plannen. Na zeven jaar verhuisden ze dit voorjaar van een pand aan de rondweg van Eindhoven naar een nieuwe bakkerij in het centrum. “Wim van de Donk, toen nog commissaris van de Koning in Brabant, zou op 13 maart de officiële opening doen. We zagen aankomen dat het niet door kon gaan, dus we hebben hem een paar dagen daarvoor al afgebeld”, zegt Bart Houben nu.

Hun lunchroom ging net als alle andere horeca op 15 maart op slot. De bakkerij kon nog wel open blijven, hoewel die ook last had van de valse start. Maar de genadeklap viel vooral in wat Bart Houben ‘onze achterkant’ noemt: “De festivals, beurzen, bedrijfskantines en ook Eindhoven Airport, het viel allemaal weg, terwijl vooral daar onze handel zat.”

"Toen we hoorden van de nieuwe maatregelen, wisten we dat er niets anders op zat dan stoppen"

Met hun foodtrucks zouden de broers dit jaar niet alleen naar veel muziekfestivals gaan, maar ook bij evenementen als Sail Amsterdam en de TT in Assen. “Maar dat ging allemaal niet door. Wij bleven hoop houden dat het misschien na de zomer beter zou gaan. Maar toen we hoorden van de nieuwe maatregelen die nu ingaan, wisten we dat er niets anders op zat dan stoppen.”

Het gevoel van verslagenheid overheerst, zeggen de broers. “Het zou anders zijn als we ermee hadden moeten stoppen, omdat we fouten hadden gemaakt in de bedrijfsvoering of omdat ons product niet goed zou zijn”, zegt Lucas Houben. “Maar daar ligt het niet aan.”

Zondag riepen ze het personeel bij elkaar. Sommige van hun bakkers hebben de kneepjes van het worstenbroodje-draaien nog geleerd in de bakkerij van vader Houben. En die had het zelf weer geleerd van zijn eigen vader. “We werken nog steeds met het oorspronkelijke recept uit 1935 van opa”, zegt Lucas.

“In de familie is het nog steeds een traditie om met Kerstmis een kleine duizend worstenbroodjes te draaien voor familie en vrienden. Ook als dit het einde is van ons bedrijf gaat die traditie zeker door en zitten we straks weer met zijn allen aan de keukentafel worstenbroodjes te maken. Alleen hadden wij het ons heel anders voorgesteld dan hoe het nu gelopen is."

