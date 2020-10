RKC pakt op de valreep een punt in matige wedstrijd

vergroot

RKC - PEC leek af te stevenen op een 0-1 uitslag, maar het was Finn Stokkers die twee minuten voor tijd de eindstand op het scorebord zette. Wat viel op in Het Mandemakers Stadion?

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Gaari voor Bakari

De doelpuntenmaker van afgelopen zaterdag tijdens de overwinning op Heracles (0-1) was er woensdagavond niet bij. Bakari zat niet bij de selectie en dus was er weer eens een basisplaats voor Gaari. De verdediger uit Curaçao had dit seizoen nog geen minuten gemaakt.

Matige eerste helft

Het was van beide ploegen een matige wedstrijd. Vooral in de eerste helft waren de kansen erg spaarzaam. Een schot van Leemans op de paal was het enige verheffende moment van de eerste helft. RKC wist alleen via een afstandschot van Tahiri gevaarlijk te worden.

Gouden wissel

Nadat Reijnders de uitploeg op een 0-1 voorsprong had gezet, wisselde Grim aanvallend. Onder andere John, Daneels, Van der Venne en Stokkers mochten invallen. De laatstgenoemde was vlak voor tijd trefzeker met een kopbal. In de slotfase was de spits nog dichtbij een tweede doelpunt. Een vrije trap weet de aanvaller nipt over te schieten.

Uiteindelijk zorgt zijn kopbal voor een punt voor RKC. Het is voor het vierde punt voor de ploeg van Fred Grim deze competitie.

