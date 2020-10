'Hier vertrekt de COVID-express!' Spotgoedkope vluchten vertrekken gewoon vanaf Eindhoven Airport

Het stil op Eindhoven Airport deze herftsvakantie (Foto: René van Hoof) vergroot

"Hier vertrekt zo de COVID-express", grapt een voorbijganger bij de ingang van Eindhoven Airport. Waar het normaal gesproken een drukte van belang is, is het nu bijna uitgestorven op het vliegveld. Bijna, want ondanks corona zijn er toch mensen die met het vliegtuig naar Spanje of Bulgarije gaan om de zon op te zoeken. En dat voor een paar euro. 'Nergens houden ze zich zo slecht aan de regels als in Nederland.'

Een echtpaar komt met de koffers aangelopen: "Wij gaan lekker naar de zon, naar Benidorm", zegt de man. Of het wel verstandig is om op reis te gaan in deze coronatijd? Lachend antwoord hij: "Wij volgen onze koning, alleen nemen wij onze kinderen niet mee."

Spanje veiliger

De reizigers die naar Spanje vertrekken, laten zich absoluut niet tegenhouden corona. Sterker nog: ze zijn ervan overtuigd dat het daar nu veiliger is dan in Nederland. Spanje kende een zeer strenge lockdown. Ook het vliegen is volgens de vakantiegangers veilig. Omdat er maar weinig mensen vliegen, is er plek genoeg en kan je makkelijk afstand houden, zo is het idee.

Een Belg die vertrekt is goed voorbereid. Hij heeft een mondkapje op en een handgelleke in zijn zak. Volgens hem is Spanje veel veiliger dan België en zeker dan Nederland, "Ze dragen daar al veel langer een mondmasker, zelfs in de auto is het verplicht. En door het mooie weer ben je veel buiten en kan je zelfs buiten eten".

Bulgarije

Ook Varna aan de Zwarte Zee in Bulgarije blijkt een populaire bestemming. Een man kocht een retourticket voor 40 euro. "Het is een prachtig land, vriendelijke mensen en spotgoedkoop", zegt hij. Hij vindt corona geen belemmering: "Nergens houden ze zich zo slecht aan de regels als in Nederland, in Bulgarije dragen ze al maanden verplicht een mondkapje."

Dat overigens verreweg de meeste mensen toch liever thuisblijven, blijkt wel uit de cijfers van Eindhoven Airport. Vorig jaar vertrokken er in de herfstvakantie ruim 78.000 passagiers. Dit jaar zijn dat er maar 11.600.

