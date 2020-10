Wachten op privacy instellingen... En klik! Volgende Vorige vergroot 1/2 DJ La Fuente opent Selfiehouse: 'We moeten de mensen juist nu een glimlach bezorgen'

Een ruimte met veel kleur, illusies en vooral veel mooie achtergronden om foto's te maken. DJ La Fuente heeft samen met winkelcentrum de Heuvel in Eindhoven een 'Selfiehouse' geopend. Volgens hem is het extra belangrijk om de mensen een glimlach te brengen, juist in deze tijd.

Lola Zopfi Geschreven door

Dat het Selfiehouse populair is, mag duidelijk zijn. Er worden aan de lopende band foto's gemaakt door jong en oud. Bij een wand vol met teddyberen maakt een moeder een foto van haar dochter. Aan de andere kant gaat een meisje ondersteboven staan voor de foto. Het lijkt gelukt te zijn om de bezoekers te vermaken en dat is precies wat DJ La Fuente hoopte. "Je kunt binnen alle regels en afspraken ook nog zorgen voor een stukje positiviteit. Mensen blijven op zoek naar ontspanning. Daarom wilde ik kijken wat er binnen de regels wel past en mag."

Geannuleerde shows

Ook La Fuente zelf krijgt weer energie van het Selfiehouse. En dat was nodig; hij heeft maar liefst 178 shows wereldwijd moeten annuleren. "Op draaigebied is deze tijd echt verschrikkelijk. Alles in mijn leven wijkt voor de shows en de connectie met de mensen. Het is heel apart om daar in een keer niet meer in te zitten."

La Fuente legt uit dat hij een soort verantwoordelijkheid voelt om dit soort dingen te organiseren. "Normaal vermaak ik tienduizenden mensen, dat gaat nu niet. Je hebt toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Denk aan onthaasting, het creëren van sociaal contact. Gelukkig geven ideeën zoals het Selfiehouse weer energie en hoop."

Creativiteit

Bezoekers kunnen helemaal los gaan met hun foto's. Zo zijn er verschillende achtergronden waar foto's genomen kunnen worden. Er is een ruimte vol met spiegels en discoballen, er is een wand met illusies en er hangen teddyberen aan de muur. Tot 13 december kun je elke dag de ruimte komen bezoeken in de Heuvel in Eindhoven.

