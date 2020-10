Zwaarbewapend politieteam bewaakt huis en schuur in Mill na vondst drugslab

Een zwaarbewapend politieteam bewaakt woensdagavond en -nacht het perceel van een woning in Mill. Daar werd eerder op de dag een drugslab gevonden.

Het gaat om circa tien goed bewapende bewakers die onder meer bij de woning en de schuur staan. "Het drugslab werd later op de middag gevonden", legt een politiewoordvoerder uit. "Nog niet alles is opgeruimd, zo staan er nog ketels en bepaalde grondstoffen. We willen niet dat concurrerende criminelen de boel leeghalen om drugs mee te maken."