Mishandeling buschauffeur: verdachte zegt dat hij bij zijn vriendin was

De 43-jarige Raymonth E. die begin oktober in Dongen een buschauffeur van Arriva zou hebben mishandeld, beweert dat hij op dat moment bij zijn vriendin was. De behandeling van de snelrechtzaak bij de politierechter is daarom uitgesteld. Hij heeft het recht om zich te verdedigen en dus moet zijn vriendin gehoord worden, stelt de politierechter.

Linda Koppejan Geschreven door

De mishandeling van de vrouw, die volgens het Openbaar Ministerie meerdere malen in haar gezicht werd geslagen, was vrijdag 9 oktober. Dit gebeurde nadat ze de passagier aansprak omdat hij geen mondkapje droeg. De man werd agressief toen de bestuurder zei dat hij zonder mondkapje niet mee mocht. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan haar verwondingen.

Drie dagen na de mishandeling wilde Raymonth E. in Tilburg bij iemand aan huis stroopwafels verkopen. Deze stal hij eerder bij een supermarkt. In een onbewaakt moment griste de man veertig euro uit de portemonnee van een bewoonster. Bij de aanhouding werd hij vervolgens door een politieagent herkend als de mogelijke verdachte van de mishandeling van de buschauffeur in Dongen.

'Dat ben ik niet'

Het slachtoffer is zichtbaar nerveus als ze de verdachte donderdag in de rechtbank weer onder ogen komt. Voor de politierechter herhaalde de 43-jarige verdachte dat hij niets met de zaak te maken heeft. Hij verwees onder meer naar camerabeelden die in de bus zijn gemaakt en zei dat: "Ik niet die man ben die daarop te zien is." Bij de politie gaf de man direct al aan dat hij op het moment van de mishandeling bij zijn vriendin was.

Er zijn bewegende videobeelden gemaakt in en buiten de bus en op het station. Door drie mensen is de man herkend als de dader. Maar de zaak wordt door de rechter meteen verwezen naar de rechter-commissaris. "Vanwege het verdedigingsrecht kan ik niet anders dan de zaak uitstellen", zegt zij.

Gevaar van herhaling

In afwachting van de voortzetting van zijn zaak blijft E. voorlopig achter slot en grendel. Een verzoek van zijn raadsman om opheffing van het voorarrest haalde het niet vanwege het gevaar van herhaling. De verdachte was pas op 1 oktober weer op vrije voeten na een eerdere straf. "Als alle feiten worden bewezen dan kan de man rekenen op een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf", aldus de officier.

Het slachtoffer reageert uiterst verbaasd op de wending maar wil verder niets kwijt over de zaak. Haar advocate Lisanne Jansen laat weten dat het niet goed gaat met de buschauffeur. "Een uitspraak was fijn geweest, zodat ze de mishandeling zou kunnen afsluiten."

Het slachtoffer kampt nog steeds met de gevolgen van de hersenschudding die ze opliep. "Ze heeft flinke klappen moeten incasseren en is nog altijd niet aan het werk vanwege haar fysieke en psychische klachten."

Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend.

