Gedumpte pup Abby wordt opgeleid tot politiehond: 'Ze is fanatiek en blij'

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi of bijzonder nieuws was. Bijvoorbeeld de puppy die in asiel terechtkwam maar een mooie toekomst tegemoetziet als politiehond. Hoe gaat het nu met de Mechelse herder?

Rebecca Seunis Geschreven door

De hond had met drie maanden oud al een hoop meegemaakt. Haar baasje wilde van haar af en bedacht een verhaal over een dumping op de A2 in januari van dit jaar. Dat bleek allemaal niet te kloppen, maar toch kwam de pup zo in het asiel terecht.

De verzorgers van Dierenopvang Maasland in Oss hadden snel door dat de kleine viervoeter een bijzonder karakter had. Zij zagen dat ze vol energie zat, niet bang was en maar bleef apporteren. Dankzij haar pit leek ze een politiehond in de dop en mocht ze aan de politiehondenschool in Geffen beginnen. Als ze die afrondt kan ze mogelijk over een tijd drugs of bommen opsporen in New Orleans of Dubai. Maar hoe gaat het nu met haar?

"Ze doet het heel goed en ze is heel gezond."

Begin dit jaar had de pup nog geen naam, maar inmiddels gaat ze als Abby door het leven. Het gaat nog altijd heel goed, vertelt trainer Linda Boeijen. "Ze is met regelmaat hier. Ze doet het heel goed en ze is heel gezond. Ze heeft de medische keuringen al gehad."

Het is nog niet honderd procent zeker dat Abby een 'baan' krijgt als politiehond. "Ze is nog altijd te jong om het zeker te weten maar de tests gaan redelijk tot goed. Begin volgend jaar zouden we het zeker moeten weten. Abby is in ieder geval fanatiek en blij."

We tellen met deze Goed Nieuwskalender af naar 2021: een jaar dat hopelijk voor iedereen minder zwaar wordt dan 2020. Maar omdat ook dit jaar veel moois te bieden had, vind je hier tot en met 31 december elke dag een nieuw, vrolijk verhaal uit 2020.

