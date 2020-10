Zo ziet het professionele drugslab in Eersel er vanbinnen uit

Aan de Stokkelen in Eersel heeft de politie woensdag vijf mensen opgepakt bij een inval op een groot en professioneel drugslab. Omroep Brabant mocht donderdag een kijkje nemen in de drugsfabriek.

In het lab in Eersel werd vermoedelijk meth of amfetamine geproduceerd. Het lab lag tegen een stal aan waar veulens en paarden lagen. Omdat de gemeten kwikwaarden in het lab nog steeds redelijk hoog zijn is de politie bang dat de dieren kwik hebben ingeademd.