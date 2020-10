Man tegen zijn hoofd getrapt op parkeerterrein in Tilburg

Een man is woensdagavond tegen zijn hoofd geschopt op een parkeerterrein bij winkelcentrum Westermarkt in Tilburg. De politie heeft een 49-jarige verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond kwart over zeven een melding van een vechtpartij. Toen agenten een kijkje kwamen nemen op het parkeerterrein vonden ze de gewonde man. Hij vertelde dat hij ruzie had gehad met een groep mannen. Van een van die mannen had hij de trap tegen zijn hoofd gehad.

'Wit poeder'

Een getuige vertelde de politie dat de verdachte ook iets had verstopt. Agenten vonden een zakje wit poeder. Dit is in beslag genomen. Het is nog niet bekend wat het precies is.