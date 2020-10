Bumperklevend en onder invloed van drugs over de A16 scheuren

Een automobilist is donderdagmiddag aangehouden omdat hij bumperklevend over de A16 bij Breda scheurde. Ook bleek hij onder invloed van drugs te zijn.

Het verkeersteam van de politie betrapte hem. Zij zagen hem 'voorbijvliegen' met 147 kilometer per uur. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. Daar is bloed afgenomen en werd ontdekt dat hij drugs had gebruikt.