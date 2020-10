Johan Vlemmix misdraagt zich in First Dates: 'Al mijn grappen vielen verkeerd'

Johan Vlemmix. vergroot

Er komt een nieuwe serie van First Dates aan, waarbij ook bekende Nederlanders aanschuiven in de hoop de liefde van hun leven te vinden. Johan Vlemminx is een van de BN'ers die een date heeft met een niet-bekende single.

Malini Witlox Geschreven door

Maar is de avond in het restaurant ook uitgelopen op een liefdesrelatie met een bijzondere dame? "Dat mag ik nog niet zeggen", zegt Johan in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

"Ik ben helemaal niet van het daten of internetdaten. Maar ik werd gevraagd om mee te doen. De grootste vraag voor mij was: welk deksel past er nu op deze rare pot. Want ik ben een beetje vreemd", toont Vlemmix een hoop zelfkennis.

Gedeelde hobby

In de herfstspecial die op 15 november wordt uitgezonden, blijken Johan Vlemmix en de Limburgse José in ieder geval een hobby te delen: hij verzamelt poppen en zij beschildert ze.

"Ik ben nog steeds beduusd van de date. Dan zit je daar te wachten en te kijken. Wie zouden ze hebben uitgekozen? En dan gaat zo'n deur open en zie je haar."

Slechte grappen

Vlemmix bleek echter geen echte heer te zijn. "Ik heb me ook wel een beetje misdragen. Ik ben soms van de grapjes en niet alle grappen vielen goed. Nou ja, eigenlijk vielen alle grappen verkeerd", zegt de tv-persoonlijkheid. "Maar het was fantastisch. Heel erg bijzonder en het is zeker de moeite waard om te kijken ."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.