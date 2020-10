Alle kippen verplicht naar binnen door vogelgriep: 'Je wilt geen duizenden dode dieren'

Archieffoto vergroot

De vierhonderd pluimveehouders in onze provincie moeten komende tijd hun kippen binnen houden. In Nederland geldt vanaf donderdagnacht een ophokplicht, nadat er voor het eerst de zwaarste vorm van vogelgriep in ons land is ontdekt. Onder de Brabantse kippenboeren wordt met begrip gereageerd, zolang het keurmerk vrije uitloop niet in gevaar komt.

"Safety first", zegt pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Asten nuchter. Zijn 30.000 kippen moeten het voorlopig doen zonder buitenlucht. Waarschijnlijk voor zo'n twee maanden, schat de boer. "Het is goed dat er voor iedereen een ophokplicht geldt. Ik heb bij collega's de nare gevolgen van de vogelgriep gezien. Je wilt niet meemaken dat duizenden dieren aan het virus doodgaan of geruimd moeten worden."

Voor de Astenaar en zijn kippen betekent het dat de deuren niet meer om tien uur 's ochtends opengaan. "In de nacht en ochtend zitten ze binnen en overdag gaan de luiken open. De kippen kunnen dan kiezen om naar buiten te gaan of niet. In de koudere wintermaanden blijven de meesten liever binnen waar het warm is. Met de ophokplicht kunnen de kippen bij ons nog altijd terecht in een overdekte en afgesloten uitloop."

Dreiging van trekvogels

Vogelgriep kan worden overgedragen door de uitwerpselen van passerende vogels, onder andere zwanen, die ziek zijn. In Utrecht zijn deze week meerdere dode zwanen gevonden die aan H5N8 zijn overleden. Dat is de zwaarste vorm van de vogelgriep.

"Goed dat er snel verantwoordelijkheid wordt genomen", zegt ook Mark de Jong van belangenvereniging ZLTO. "Overigens is dit niet de eerste ophokplicht dit jaar. In februari en maart was er ook dreiging van vogelgriep. Toen kwam die dreiging vanuit Duitsland, nu komt het van trekvogels."

Keurmerk vrije uitloop

De verplichting om de deuren te sluiten vannacht geldt voor onbepaalde tijd. Als dit lang blijft aanhouden, kan dit bij de kippenboeren voor een flinke financiële tegenvaller zorgen. "De boer mag zestien weken lang de kippen noodgedwongen binnen houden en de eieren onder de noemer vrije uitloop verkopen. Na zeventien weken mag dit niet meer. Voor een doosje van tien eieren krijgt de boer dan geen twintig cent meer, maar vijftien cent."

