Het paard van Jolanda werd zeven keer gestoken: 'Het was een bloedbad'

Het paard waar Jolanda Heerkens uit Tilburg voor zorgt is maandag ernstig mishandeld. De merrie werd zeven keer in haar vagina gestoken. “Toen ik bij het weiland kwam, trof ik een bloedbad aan.”

Ze heeft met niemand ruzie en denkt dat haar paard gewoon een willekeurig slachtoffer is geworden. Slechts een maand staat Sailer Moon (24) in het weiland in Hooge Mierde. “Ze is van een goede vriendin van me die in Breskens woont en er niet meer voor kan zorgen. Ik heb nog twee andere paarden en huur dat weiland. Ik heb het juist uitgekozen omdat het niet afgelegen ligt. Maar toen ik dinsdagochtend bij de paarden kwam, was het helemaal mis”, vertelt Jolanda.

De achterbenen en de staart van Sailer Moon zaten vol bloed. “Ik deed de staart opzij en werd kotsmisselijk. Ze is vanaf de buitenkant meerdere keren in haar vagina gestoken. In de twintig jaar dat ik paarden heb, is dit nog nooit gebeurd. Het was echt een shock.”

Hechtingen

De dierenarts werd erbij geroepen. De merrie kreeg een rits hechtingen en gelukkig gaat het alweer beter. “Ze heeft pijnstillers en ontstekingsremmers. Het is een Tinker, dat zijn paarden die heel goed tegen pijn kunnen.”

De andere twee paarden kwamen er ongeschonden vanaf. “Het ene paard laat bijna niemand bij zich komen. Die is heel angstig. En het andere jonge paard, doet alles wat dat angstige paard ook doet. Dus die gaat er ook vandoor. Gelukkig maar.”

Vertrouwen

Jolanda belde haar vriendin, die flink schrok. “Ze heeft 12 jaar met alle liefde voor dat paard gezorgd en dat gebeurt nu dit. Het is echt een menslievend lief paard dat graag geknuffeld wordt en die mensen ziet als een wandelende voerpaal. Ze vertrouwt iedereen en dat wordt nu beschaamd door zo’n seksueel gefrustreerde geest.”

Daders

Aan de overkant woont de eigenaar van het weiland. Die heeft camera’s maar ’s nachts is de straatverlichting uit. Op de beelden is daarom niets te zien. Ook de bewoners van naburige bungalows hebben niets gezien. “Ik denk dat de dader richting België is gevlucht. Daar komt dierenmishandeling vaker voor.”

Jolanda heeft aangifte gedaan. De dierenpolitie doet onderzoek. Ook wordt extra toezicht gehouden, tot er een beter camerasysteem hangt.

