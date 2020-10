Opgepakte sekteleider verdacht van tien gevallen van kindermisbruik in Hoeven

Het voormalige klooster in Goch (foto: ANP). vergroot

De Nederlandse sekteleider die woensdag is opgepakt in Duitsland wordt ook verdacht van seksueel misbruik in Hoeven. Het zou gaan om tien ernstige gevallen met kinderen. Dat heeft de Duitse justitie tegen het Algemeen Dagblad gezegd.

Maaike Cnossen Geschreven door

De 58-jarige Nederlander, die zichzelf profeet noemt, zou Robert B. zijn. De oprichter van de Orde der Transformanten. Ze noemen het zelf een religieuze beweging. Een die zich fel afzet tegen de ‘schijnwereld’ om hen heen.

De politie deed woensdag een inval in een voormalig klooster in het Duitse Goch. De verdachte werd daar opgepakt. In het pand zit de Orde der Transformanten gevestigd. Er wonen tientallen mensen.

Kindermisbruik

De kindermisbruikgevallen in Hoeven vonden plaats tussen 2006 en 2008. Ook wordt hij verdacht van twee verkrachtingen in het Duitse Goch, vrijheidsberoving en het mishandelen van een ander sektelid.

In 2003 vestigde de Orde zich in Hoeven, in een aantal huizen naast elkaar, waar ooit zestig ‘gelovigen’ verbleven. Volgens de Duitse autoriteiten is de Orde der Transformanten formeel gevestigd in het klooster, maar in de Kamer van Koophandel is de sekte nog altijd ingeschreven op het Rasopark in Hoeven.

De politie viel woensdag binnen omdat er een 25-jarige vrouw tegen haar zin zou worden vastgehouden. Die vrouw is de dochter van de vrouw die het klooster exploiteert. De jonge vrouw regelde de evenementen in het klooster. De 25-jarige vrouw zou lange tijd opgesloten hebben gezeten en justitie ziet dat als zware vrijheidsberoving.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.