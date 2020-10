Valse start voor PSV in Europa League: Granada met 1-2 te sterk

Teleurstelling bij PSV na nederlaag (foto: ANP). vergroot

PSV is het nieuwe seizoen in de Europa League zeer teleurstellend begonnen. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging in eigen huis met 1-2 ten onder. Bij rust leidde PSV nog met 1-0, maar na de thee boog Granada td stand om. Waar ging het mis en wat viel er nog meer op?

Vooraf werd Granada al gezien als een gevaarlijke en sterke tegenstander en daar was geen woord over gelogen. De nummer zes van La Liga zette hoog druk in het Philips Stadion en juist daar had PSV moeite mee. Dat was in de eerste helft al zichtbaar, al leken beide ploegen goed aan elkaar gewaagd.

Na rust was dat een ander verhaal. De bezoekers uit Andalusië kwamen veel sterker uit de kleedkamer, waar bij PSV het tempo veel te laag was en de defensie kwetsbaar oogde. In een kort tijdsbestek draaide Granada de wedstrijd in eigen voordeel om. Door doelpunten van Jorge Molina en Darwin Machís wisten de Spanjaarden de drie punten mee te nemen uit Eindhoven. Granada bleek een stugge tegenstander, dat zeker in de tweede helft voetballend de betere was.

Ergernis druipt van gezichten

PSV kwam bijna geen moment echt goed in de wedstrijd. De speelstijl van Granada was een van de oorzaken. Vooraf werd er al gewaarschuwd dat de Spaanse ploeg niet schroomde om vroeg te gaan liggen en om bij elke aanraking een schreeuw uit te slaan die door het gehele lege Philips Stadion heen galmde. Daar had PSV af en toe zichtbaar moeite mee. De ergernis droop bij vlagen van de gezichten van de spelers van PSV, terwijl focus op dat moment het belangrijkste is.

Tijdens de gelijk opgaande eerste helft viel Mario Götze in positieve zin op aan PSV-zijde. De 28-jarige Duitser vormde samen met Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Mauro Junior de voorhoede van PSV en was in aanvallend opzicht de gevaarlijke man. Tweemaal wist Götze Malen in een aardige schietpositie te brengen, maar op slag van rust kon hij het zelf proberen en met succes. Een vrije trap werd teruggekopt door Denzel Dumfries, recht voor de voeten van Götze. De nummer 27 van PSV dacht niet na en schoot direct en knap raak.

Mario Götze geblesseerd

Opvallend dus in de eerste helft, maar afwezig in de tweede helft. Schmidt bracht na rust Nick Viergever in de ploeg voor Götze, waardoor linksback Philipp Max een wat aanvallendere rol kreeg. De Duitse aanvaller had een lichte (spier)blessure opgelopen, zo vertelde Schmidt na afloop. Het is nog afwachten of hij er zondag tegen Vitesse bij kan zijn.

Het is een understatement om te zeggen dat dit een valse start is voor PSV. De doelstelling is om dit jaar toch zeker te overwinteren in Europa, maar met een nederlaag in de eerste (thuis)wedstrijd van de groepsfase is de start zeer teleurstellend voor de Eindhovenaren. Volgende week kan PSV al op revanche, dan reizen ze af naar Cyprus en nemen het daar op tegen de plaatselijke kampioen: Omonia Nicosia.

Jorrit Hendrix en Roger Schmidt reageren op de nederlaag van PSV:

