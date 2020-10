Madeleine van Toorenburg stopt na 14 jaar als Kamerlid: 'Ook voor mijn dochter'

Madeleine van Toorenburg (foto: ANP / Robin Utrecht) vergroot

Madeleine van Toorenburg van het CDA stopt na de komende verkiezingen in maart als Tweede Kamerlid. Ze heeft dan veertien jaar in het parlement gezeten. Van Toorenburg vindt het tijd om plaats te maken voor nieuw talent, zo bevestigt ze tegenover Omroep Brabant na berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad.

Sandra Kagie Geschreven door

Wat ze na de verkiezingen in maart gaat doen, weet ze nog niet. Onlangs werd haar naam nog genoemd als nieuwe gedeputeerde in Brabant. Dat werd ze uiteindelijk niet. Haar partij koos voor Erik Ronnes en Elies Lemkes.

Als ze is gestopt wil ze mogelijk lid van de Eerste Kamer of rechter worden. Maar het kan ook 'iets heel anders' worden. "Als ik maar voor mensen het verschil kan maken." Ze heeft rechten gestudeerd.

"Ik weet dat mijn plek wordt ingenomen door toppers uit Brabant."

De beslissing om te stoppen heeft 'haar bijna verscheurd in haar hart'. Lang twijfelde Van Toorenburg over wat te doen. Uiteindelijk hakte ze kort geleden de knoop door om te stoppen als Kamerlid. Ze heeft hierbij ook naar haar dochter van vijftien gekeken die onlangs 'enthousiast lid is geworden van het CDA'.

"Wat nou als iedereen die er nu zit, blijft zitten. Waarom zou je dan politiek actief worden en strijden om goeie dingen te doen. Als er een soort leemlaag op blijft liggen."

Van Toorenburg is ervan overtuigd dat haar partij, het CDA, ervoor zal blijven zorgen dat ook na haar vertrek Brabanders een prominente rol zullen blijven spelen in de fractie. Ze noemt collega-Kamerlid René Peters, maar zelf heeft ze ook al nieuwe kandidaten op het oog.

Er waren ook dagen dat ik echt huilend naar mijn auto liep."

"Houd dus de Brabantse kandidaten in de gaten", zegt ze. "Ik weet dat mijn plek wordt ingenomen door toppers uit Brabant."

Wat haar het meest bij zal blijven van haar tijd in Den Haag zijn de vele ontmoetingen die ze als onder meer woordvoerder op het gebied van justitie en veiligheid had met slachtoffers en nabestaanden. Ze herinnert zich vooral de ontmoetingen met ouders en grootouders van vermoorde kinderen.

Voor hen heeft ze zich naar eigen zeggen 'met het meeste enthousiasme ingezet'. "Maar het waren ook de dagen dat ik echt huilend, na afloop van zo'n bijeenkomst naar mijn auto liep", blikt ze terug.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.