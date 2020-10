Vliegverkeer Eindhoven Airport uren verstoord vanwege mist, maar inmiddels is situatie weer normaal

(Archieffoto: Christel Bouman) Het ongeluk op de Muggenhool in Bergeijk vond rond halfacht vrijdagochtend plaats (foto: Rico Vogels./SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 (Archieffoto: Christel Bouman)

Eindhoven Airport had vrijdagochtend zoveel last van mist dat vliegtuigen een tijd lang niet konden vertrekken en landen. Pas rond kwart over tien 's ochtends verliep het vliegverkeer weer normaal. "Al zijn er nog wel een paar vertragingen." Automobilisten kregen vanwege de mist vrijdagochtend het advies op te passen als ze de weg op gingen. Vanwege de mist gold tot vrijdagochtend tien uur weercode geel.

In eerste instantie gold die waarschuwing tot acht uur vrijdagochtend, maar de mist bleek plaatselijk hardnekkig. Daarom gold de waarschuwing uiteindelijk langer.

Dichte mist betekent voor weggebruikers een zicht van minder dan 200 meter. Op de Bredaseweg bij Rijsbergen gebeurde vrijdagochtend een dodelijk ongeluk. Hier botste een automobilist frontaal op een vrachtwagen. Volgens een getuige zou de mist hierbij een rol gespeeld hebben.

Op het moment dat het ongeluk gebeurde, was het mistig op de Bredaseweg (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

Ook in Bergeijk ging het vrijdagochtend mis. Daar reed een automobilist in de mist tegen een boom langs de Muggenhool.

In Bergeijk gebeurde vrijdagochtend een ongeluk op de Muggenhool (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Tips van Rijkswaterstaat voor weggebruikers :

Houd ook tijdens mist voldoende afstand. De kans bestaat dat jij je voorligger minder goed ziet. Bij een plotselinge remactie is de kans groot op een ongeluk als je er te dicht op zit.

Gebruik de juiste autoverlichting. Is het zicht minder dan 200 meter? Gebruik dan je mistvoorlicht. Heb je minder dan 50 meter zicht? Dan raden wij ook aan om je mistachterlicht aan te zetten. Zijn er mistbanken, maar heb je wel meer dan 200 meter zicht? Gebruik dan je dimlicht (en nooit groot licht).

Maak de ramen en je spiegels goed schoon voor vertrek.

Wees waakzaam voor condens in de auto. Dat kan je zicht extra beperken.

Vraag jezelf af of je echt de weg op moet of dat je je reis uit kunt stellen. Zeker bij hevige mist kan het veiliger zijn om wat later te vertrekken.

Bekijk voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Zo weet je wat je op jouw route kan verwachten. Bij slechte weersomstandigheden kunnen er bijvoorbeeld files ontstaan door ongelukken.

