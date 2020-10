Wolf Billy doodgeschoten in de Vogezen: beet 65 schapen dood in Brabant

De wolf is in Brabant vastgelegd op camerabeelden. vergroot

De Duitse wolf Billy die afgelopen zomer onder meer huishield in Brabant, is eind september doodgeschoten in de Vogezen, een bergketen in het noordoosten van Frankrijk.

Dat meldt de Belgische krant Gazet van Antwerpen. Wolf Billy werd in ons land geboren. Op verschillende plekken zorgde hij voor een ware slachting onder schapen. In Brabant doodde hij er zelfs zo'n 65, onder meer in de omgeving van Heusden. Daarop kwam het advies om de schapen tijdelijk op te hokken. In de hoop dat het dier verder zou trekken op zoek naar voedsel.

Neerschieten

Op 3 juni werd hij gezien in Oud-Turnhout (België). Op verschillende plekken in België sloeg de wolf opnieuw toe. Via Duitsland kwam het dier uiteindelijk in de Vogezen (Frankrijk) terecht waar hij twintig schapen en vijftien jonge koeien doodde.

In Frankrijk werd de toestemming gegeven om de wolf neer te schieten. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in België heeft een DNA-staal gevraagd om zeker te zijn dat het om de wolf Billy gaat.

