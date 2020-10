Pinstoring bij Albert Heijn opgelost, chaos blijft uit

Pinstoring bij Albert Heijn. vergroot

Supermarkten van Albert Heijn kampten vrijdag met een pinstoring. Het ging om een landelijke storing die behalve gewone supermarkten ook de Albert Heijn To Go's, de winkels van Etos en Gall&Gall en de winkels in België trof. De storing is inmiddels opgelost. Er werd nergens chaos gemeld door de storing.

Winkels waar je niet contant kunt betalen, dus alleen kunt pinnen, waren dicht zolang de pinstoring duurde. In totaal zou het dan gaan om zo'n twintig filialen.

Klanten konden nog wel contant afrekenen. Albert Heijn benadrukte daarbij wel het belang van coronaproof afrekenen. "Dus het geld niet overhandigen, maar op het betaalplankje leggen", zegt de woordvoerder.

Klanten die online boodschappen hadden besteld konden bij aflevering nog wel met pin betalen. Dat gebeurt via een mobiel pinapparaat.

