PSV-trainer Roger Schmidt hoor je niet klagen (ook al heeft hij geen idee wie er zondag kan spelen)

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

Normaal vertelt PSV-trainer Roger Schmidt tijdens het perspraatje op vrijdag hoe het staat met eventuele blessures binnen zijn selectie en wie er wel of niet mee kunnen spelen. Maar mede door corona, is dat nu anders. Er is nog ontzettend veel onduidelijk voor de Duitse oefenmeester. "We moeten vooral blij zijn dat we nog mogen voetballen."

Job Willemse Geschreven door

Er is natuurlijk genoeg te doen rondom PSV. Voor het met 1-2 verloren Europa League duel met Granada werd de Eindhovense ploeg 'overvallen' door vijf coronabesmettingen binnen de selectie en staf. Tel daar de besmettingen van Jordan Teze en Eran Zahavi van vorige week bij op en dan wordt de selectie van PSV opeens wel erg krap. En als klap op de vuurpijl viel Mario Götze donderdag ook nog eens geblesseerd uit.

Schmidt kan vrijdagmiddag niet even rustig achterover leunen om na te denken over zijn basiself voor het duel met Vitesse op zondag. Het is namelijk nog volstrekt onduidelijk over welke spelers Schmidt kan beschikken. Alle PSV'ers zijn vrijdag opnieuw getest en de uitslag volgt zaterdag.

Het zal een spannende dag worden voor PSV, want onder meer Pablo Rosario en Cody Gakpo trainden nog mee met de selectie, terwijl ze al besmet waren. Daardoor is de kans aanwezig dat er meer spelers van de Eindhovenaren besmet zijn geraakt.

'Ik weet het niet'

"Maar of en hoeveel besmettingen erbij gaan komen, weet ik nu natuurlijk nog niet", zegt Schmidt. Maar is het al wel duidelijk of Teze en Zahavi weer kunnen meespelen? "Ook dat weet ik niet. Dat zal blijken uit de test van vandaag. We zullen moeten wachten tot de artsen groen licht geven. Maar op dit moment is er nog geen nieuws."

Roger Schmidt over de blessure van Mario Götze:

Wachten op privacy instellingen...

Nog geen duidelijkheid dus wie er wel of niet mee gaan afreizen naar Arnhem. Maar Schmidt hoor je er niet over klagen. "Het is wat het is", zegt de Duitse trainer van PSV over de onduidelijke situatie. "Ik kan het ook niet veranderen, dus zul je ermee moeten dealen. We wachten gewoon de testuitslagen af en gaan daarna keuzes maken. Meer kun je niet doen."

Blij

De 53-jarige Schmidt wil juist het positieve van heel het verhaal uitlichten. "Het is een moeilijke tijd voor alles en iedereen. Maar wij mogen tenminste nog voetballen. Daar moeten we heel blij mee zijn, want verder zijn alle sporten stilgelegd hier in Nederland. Het voelt voor ons ook als een big extra. Dus dan hoor je mij niet klagen."

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij de nummer drie van de competitie, Vitesse. Het duel start om 14.30 uur.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.