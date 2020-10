Meeste cafés en restaurants in Breda denken dat ze failliet gaan als ze in december nog dicht zijn

Een lege Grote Markt in Breda (foto: Ronald Strater). vergroot

De Bredase horeca ziet de nabije toekomst zeer somber in. Meer dan de helft van de cafés en restaurants denken dat ze failliet gaan als ze in december nog niet open mogen gaan. Als het nog langer duurt, worden dat er alleen maar meer. Dat is de uitkomst van een enquête van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Ronald Strater Geschreven door

De horeca krijgt flinke klappen door de coronacrisis. Het geloof in een goede afloop lijkt met de dag kleiner te worden. Dat blijkt ook uit deze enquête waaraan zo'n 225 cafés en restaurants meededen. 69 procent heeft weinig vertrouwen meer in de toekomst en 64 procent noemt zichzelf moedeloos.

69 procent van de horecaondernemers ziet geen perspectief meer en dat is best heftig.

"Ik denk dat sommigen psychische problemen krijgen de uitzichtloosheid", zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. "Ze zien groeiende financiële problemen en vooral geen perspectief meer."

Steeds meer ondernemers zeggen dat ze gebruik willen maken van de NOW-regeling waarmee ze het UWV om een voorschot op de loonkosten kunnen vragen. Of en hoe die er komt, is nog de vraag. Volgens bronnen zou het kabinet snel met een eenmalige uitkering komen van 2500 euro per horecazaak.

Hoe langer de huidige horecasluiting duurt, hoe groter natuurlijk de problemen:

57 procent zegt dat ze niet kunnen overleven als de sluiting langer duurt dan 1 december.

69 procent als de sluiting langer duurt dan 1 januari.

82 procent als de deuren ook na 1 maart gesloten blijven.

70 procent van de ondernemers heeft uitstel van betaling geregeld bij de belastingdienst. 36 procent heeft huurachterstand. Ook zijn er schulden bij brouwerijen en groothandels. De Bredase horeca geeft de eigen financiële situatie gemiddeld een 4.

"Donkere wolken pakken zich boven Breda."

Met de uitzichtloosheid groeit ook het verzet. 52 procent wil actievoeren als hun kroegen en restaurants voor lange tijd dicht moeten blijven.

"De ondernemers zullen steeds meer van zich laten horen, want hun situatie wordt steeds penibeler. Donkere wolken pakken zich boven Breda. Als dit zo doorgaat, wordt dat geen onweersbuitje, maar een orkaan."

