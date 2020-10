Straten in Eindhoven hingen vol met dikke rook: zo zag dat eruit

Foto: Ista van Galen vergroot

Er woedt sinds kwart voor twee vrijdagmiddag brand op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Er was met name in het begin heel veel rookontwikkeling. Nabijgelegen straten stonden daarom tot en met halfvier vol met dikke rook. Dat zag er ongeveer zo uit.

Deze beelden zijn gemaakt op de Zeelsterstraat en de Geertruidenbergstraat. De brand woedt bij recyclingbedrijf Mirec, aan de Dillenburgstraat in Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn onder meer telefoons en computers in brand gevlogen. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand.

Vanwege de rookoverlast werd er een NL Alert uitgestuurd. Mensen die nog steeds last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

