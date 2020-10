Zo ziet de werkdag van een boa eruit tijdens de coronacrisis

Het is voor boa's geen gemakkelijke tijd om te handhaven. Zo verwacht de Nederlandse Boa Bond tijdens de tweede golf van de coronacrisis meer problemen met handhaving. Vooral op het verbod van alcoholbezit en samenkomsten met meer dan vier personen. Boa's Paul van Maaren en Tom Keijzer zien tijdens hun werk ook een verandering. "Tijdens de eerste golf was het heel rustig op straat, maar nu blijft het druk."

Het is negen uur 's ochtends. Buitengewoon opsporingsambtenaren Paul en Tom gaan op pad om te controleren in het centrum van Eindhoven. Hun eerste bestemming is het station. Paul vertelt dat ze daar regelmatig overlast zien. "Er zijn vaak mensen die dakloos zijn en rond het station hangen. We proberen dat zo veel mogelijk te beperken."