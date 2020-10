Voedselbank moet duizenden goederen weigeren en dreigt ermee te stoppen

De muren zijn er slecht aan toe (foto: de Tilburgse Voedselbank). vergroot

De gemeente moet voor 15 november met nieuwe huisvesting voor de Tilburgse Voedselbank komen, anders stopt die met alle activiteiten, dreigt voorzitter Martin de Kok. Het huidige onderkomen in Tilburg-West is volgens hem te klein en door lekkages staat de schimmel op de muur. "We hebben de afgelopen weken duizenden goederen moeten weigeren."

De zoektocht naar een nieuwe plek duurt al ruim twee jaar en de Tilburgse Voedselbank wil nu duidelijkheid van de gemeente. "De huidige situatie is enorm demotiverend voor ons."

Als de voedselbank stopt, komen duizenden gezinnen in Brabant en Zeeland zonder voedselpakketten te zitten. De Tilburgse Voedselbank is namelijk niet de plek met pakketten voor arme Tilburgers, het is ook een distributiecentrum. Vanuit Tilburg gaan goederen naar voedselbanken in Brabant en Zeeland. Ze komen uiteindelijk in pakketten van zo’n 18.000 mensen. Ook producten voor Limburgse voedselbanken worden regelmatig in Tilburg afgegeven.

"Het water loopt hier soms langs de muur."

Die combinatie van lokale voedselbank en distributiecentrum maakt het niet gemakkelijk om een nieuwe locatie te vinden. Het betekent dat het nieuwe pand ruim moet zijn en bereikbaar moet zijn voor klanten én voor vrachtwagens.

De plek waar de voedselbank nu zit, heeft dat wel maar dat voldoet niet, vindt de Tilburgse Voedselbank. "Het water loopt hier soms langs de muur", vertelt voorzitter Martin de Kok. Er is daardoor schimmel ontstaan en dat maakt het geen veilige plek, vindt hij. "We hebben de afgelopen weken duizenden goederen moeten weigeren omdat we ze niet goed konden opslaan."

Het is niet een probleem van de laatste weken of maanden. De Tilburgse Voedselbank is al dik twee jaar op zoek naar andere huisvesting. ''Samen met de gemeente'', vertelt De Kok. Tilburg heeft zelfs een bedrijfsmakelaar ingeschakeld om opties te bekijken. Maar de juiste locatie is nog steeds niet gevonden. Tenminste, niet wat de gemeente betreft.

"Een voedselbank mag daar niet volgens het bestemmingsplan en is daar ook niet wenselijk."

De Tilburgse Voedselbank sloot in april een voorlopig huurcontract af voor een pand aan de Siriusstraat op Industrieterrein Loven, in het oosten van Tilburg. Maar de gemeente ziet die plek niet zitten. Iets wat De Kok niet begrijpt. "We zaten continu met ambtenaren om de tafel. Die hadden na het rapport van de bedrijfsmakelaar in november 2019 al kunnen zeggen: 'Jullie zoeken op de verkeerde plek.' De goedkeuring leek een formaliteit. En nu word je vijf voor twaalf teruggefloten."

Wethouder Esmah Lahlah ziet het anders. "We zijn altijd heel helder geweest", zegt ze. Het is volgens de wethouder een hele puzzel. "Een voedselbank mag daar niet volgens het bestemmingsplan en is daar ook niet wenselijk." Daarmee is overigens niet gezegd dat het pand aan de Siriusstraat definitief van het lijstje is. De gemeenteraad kan een ander standpunt hebben.

"Je wilt je doelgroep niet in de steek laten, maar we voelen ons met een kluitje in het riet gestuurd ."

De Tilburgse Voedselbank heeft de hoop daarom op de raadsleden gevestigd. Maandag wordt er hoogstwaarschijnlijk een motie behandeld waarin staat dat er voor 1 januari een andere locatie gevonden moet worden. "Dan weten we nog niet wanneer we er terechtkunnen", zegt voorzitter Martin de Kok. Maar het zou wel een houvast kunnen geven.

Wethouder Lahlah denkt dat er snel een oplossing wordt gevonden en vraagt de Tilburgse Voedselbank 'in gesprek' te blijven met de gemeente. Het geduld van de voedselbank lijkt op. "Je wilt je doelgroep niet in de steek laten, maar we voelen ons met een kluitje in het riet gestuurd ."

