Babyfoons op de longafdeling om snel te communiceren met coronapatiënten

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal zet sinds deze week babyfoons in op de longafdeling om snel te communiceren met coronapatiënten. "Het bespaart veel tijd en middelen", zegt manager Ouke Hoedemaker van de zorgeenheid Longgeneeskunde.

De introductie van babyfoons werd tijdens de evaluatie van de eerste coronagolf in het West-Brabantse ziekenhuis geopperd. “Patiënten die bewezen of mogelijk besmet zijn met het coronavirus liggen in isolatie achter gesloten deuren. De verpleegkundigen kunnen de patiënten dus niet horen of zien. Daarvoor moeten zij de kamer betreden en beschermende kleding aantrekken”, vertelt Hoedemaker. Dankzij de babyfoon kan de verpleegkundige meteen zien hoe het met de patiënt is en een gesprek voeren.