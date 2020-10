Hotels mogen na acht uur geen alcohol meer schenken: 'Gasten vinden het niet leuk'

Alcohol ook verboden in hotels. vergroot

Ook hotels mogen vanaf vrijdagavond acht uur geen alcohol meer schenken in hun bars en restaurants. Ook mag de drank dan niet meer worden geleverd via roomservice. Hotels reageren wisselend. Sommige schonken al geen alcohol meer, andere waren juist blij met hun uitzonderingspositie.

Linda Koppejan Geschreven door

De aanscherping van de coronamaatregelen is bedoeld om één lijn te trekken met de drankverkoop in winkels. Hotels waren de enige plek waarvoor een uitzondering werd gemaakt.

"Er mag geen uitzondering voor hotels worden gemaakt. Iedereen in de branche is gelijk."

Hotel Brasserie de Kaai in Steenbergen laat weten dat zij vanaf de eerste verscherping op 13 oktober al geen alcohol meer schenken. "Wij dachten eigenlijk dat het vanaf dat moment al niet meer was toegestaan. De meeste gasten die komen hebben er respect voor. Niemand heeft overigens gezegd dat het nog wel mocht."

Leidinggevende Tessa van Dijke vindt het een goed zaak dat er nu één streep getrokken is. "Er mag geen uitzondering voor hotels worden gemaakt. Iedereen in de branche is gelijk. Wij hebben nog het geluk dat we in ieder geval een hotel hebben boven ons restaurant."

Bij hotel Mastbosch in Breda denken ze er net zo over. “Die regel hanteerden wij al sinds de nieuwe maatregelen. Onze gasten snappen het, maar vinden het niet leuk.” Het hotel wil verder niet reageren.

"We hadden leuke arrangementen bedacht. Daar hoort natuurlijk een borrel bij."

Een ander hotel in Breda, dat niet met naam genoemd wil worden, is erg teleurgesteld. "We hadden leuke arrangementen bedacht om te komen slapen en dineren. Daar hoort natuurlijk een borrel bij. We zijn bang dat er nu nóg minder mensen komen overnachten. En als ze al komen, bestellen ze waarschijnlijk liever eten via een website zoals Thuisbezorgd. Dan eten ze op hun kamer met een fles wijn erbij."

Verder wil het hotel niet reageren en verwijst voor een gezamenlijke reactie van alle Bredase hotels naar de Koninklijke Horecabond Breda. "Vanmiddag hebben we in onze groepsapp de maatregelen besproken."

"Een glaasje wijn doet geen afbreuk aan de veiligheid."

In Goirle, bij het Stella Suites Boutique Hotel , zucht eigenaresse Marleen Sala. "We weten het net een half uurtje. Ik kreeg appjes van allerlei mensen en vind het gek dat het niet centraal is gecommuniceerd via bijvoorbeeld de bond. Erg vreemd dat het zo ad hoc is en nog steeds ruimte laat voor onduidelijkheid." Daarmee doelt Sala op de vraag hoe het zit als mensen alcohol meenemen naar het hotel. "Mogen zij dan wel op hun kamer drinken?"

Verder vraagt zij zich af wat de nieuwe maatregel zal bijdragen aan een veiligere situatie. "Een glaasje wijn doet geen afbreuk aan de veiligheid. Die twee of drie incidenten in Amsterdam waarbij jongeren er een drankfestijn van maakten, wegen niet op tegen alle hotels waar het wel goed ging. Maar goed, we gaan gewoon door."

De meest recente coronacijfers geven 'weinig reden tot juichen', zegt premier Mark Rutte, maar hij ziet wel dat mensen voorzichtiger zijn geworden sinds de 'gedeeltelijke lockdown'.

Het pakket aan maatregelen dat op 13 oktober werd aangekondigd, moet eind volgende week in de dagelijkse besmettingscijfers duidelijk te worden. Op basis daarvan kijkt het kabinet welke extra maatregelen eventueel nodig zijn.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.